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19:57, 30 января 2023Бывший СССР

Жительница Белоруссии насмерть замерзла в попытках найти соль

Жительница Витебска насмерть замерзла в попытках найти закладку с солью альфа-PVP

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Жительница Витебска пошла искать закладку с наркотиками в парке и замерзла насмерть. Об этом сообщает Государственный комитет судебных экспертиз Белоруссии.

Наркозависимая 34-летняя женщина и ее друг пошли в один из городских лесопарков, надеясь найти закладку с солью альфа-PVP. По словам мужчины в ходе поисков состояние его подруги напоминало опьянение, которое он связал с приемом лекарственных препаратов.

Поиски запрещенных веществ не увенчались успехом, мужчина предложил вернуться домой. Пара поссорилась — мужчина ушел, а женщина осталась в парке. Утром ее обнаружили прохожие. Бригада скорой медицинской помощи констатировала ее клиническую смерть. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, женщина умерла. Причиной смерти судмедэксперты назвали переохлаждение организма.

Ранее белорусскими силовиками были пойманы трое граждан России, которые создали под Минском крупную нарколабораторию по выпуску альфа-PVP и мефедрона. Производство они замаскировали под предприятие, специализирующееся на автохимии. После задержания преступники рассказали, что хотели таким образом накопить денег на съемку «юмористического фильма».

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Алевтина Запольская
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