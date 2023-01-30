Министр обороны Украины высказался об использовании западных танков ВСУ

Министр обороны Украины Резников: ВСУ, вероятно, начнут использовать западные танки весной

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, начнут использовать переданные Западом танки в военных действиях весной. Такую надежду выразил министр обороны Алексей Резников в интервью канадскому телеканалу CBC.

«Я надеюсь, что мы начнем использовать их, вероятно, весной», — заявил он. Глава украинского минобороны рассказал, что ВСУ намерены сформировать из обещанных западными странами танков минимум два батальона для «продолжения контрнаступления».

Резников также выразил уверенность, что страны Запада и дальше продолжат поставлять Киеву танки. По его словам, нынешнее объявление о поставках — «не конец истории, а только ее начало».

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что страна согласна отправить на Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Президент США Джо Байден также решил передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.