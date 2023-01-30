В КНДР назвали визит Столтенберга в Южную Корею прелюдией к холодной войне

В КНДР назвали визит Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию прелюдией к холодной войне

Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию обостряет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и является прелюдией к войне, заявил сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

По его словам, Южная Корея и Япония, которые пытаются «втягивать незваного гостя в регион», приближают кризис в области безопасности. Он также назвал Североатлантический альянс синонимом войны и конфронтации. По его мнению, поездка Столтенберга в эти страны «приносит мрачные тучи новой холодной войны в Азиатско-Тихоокеанский регион».

Генеральный секретарь НАТО на минувших выходных посетил Южную Корею. Там он провел несколько двусторонних встреч с руководством страны. После этого Столтенберг направился в Токио. Его визит в Японии продлится с 30 января по 1 февраля. Столтенберг планирует встретиться с премьер-министром страны Фумио Кисидой.

Ранее в южнокорейском Министерстве объединения сообщили, что Южная Корея захотела объединиться с КНДР в рамках плана «Новая инициатива будущего по объединению». «В первой половине года мы выслушаем мнения общественности и экспертов, планируем в течение года опубликовать [инициативу]», — сказано в докладе ведомства.

