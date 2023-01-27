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11:09, 27 января 2023Мир

Южная Корея захотела объединиться с КНДР

Минобъединения Южной Кореи разработает план воссоединения с КНДР в 2023 году

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Южная Корея захотела объединиться с КНДР в рамках плана «Новая инициатива будущего по объединению». Об этом сообщили в южнокорейском Министерстве объединения, передает ТАСС.

«В первой половине года мы выслушаем мнения общественности и экспертов, планируем в течение года опубликовать [инициативу]», — сказано в докладе ведомства. Уточняется, что план будет соответствовать универсальным ценностям, таким как свобода, права человека, открытость и коммуникация, а сам он будет нацелен на мирное, демократическое объединение.

Отмечается, что Сеул будет задействовать прямые и косвенные контакты с Пхеньяном для прорыва в отношениях в рамках семи задач инициативы. Помимо этого, планируется продвижение «смелой инициативы» администрации президента Юн Сок Еля, а также создание правильного вектора объединения среди южнокорейцев.

Кроме того, власти Южной Кореи стремятся провести реформу системы поддержки перебежчиков и улучшить ситуацию с правами человека в Северной Корее. В планы южнокорейских властей также входит укрепление потенциала и оснований для объединения. Уточняется, что чиновники планируют позволить ознакомление с северокорейской газетой «Нодон синмун» в специальных центрах.

В ведомстве также заявили о готовности способствовать ядерному разоружению на Корейском полуострове. При этом глава министерства Квон Ен Се заметил, что в прошлом году в межкорейских отношениях было много трудностей и они, как ожидается, продолжатся в этом году.

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Анастасия Заикина
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