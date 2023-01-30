Российский губернатор тремя словами ответил на вопрос Путина о регионе

Вологодский губернатор заявил Путину, что в регионе стабильно, спокойно и управляемо

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Стенограмма мероприятия в понедельник, 30 января, была опубликована на официальном сайте Кремля.

В частности, глава государства задал вопрос о том, как обстоят дела в регионе. «Стабильно, спокойно и управляемо», — ответил в трех словах руководитель субъекта страны и заявил, что ситуация находится под контролем.

Путин согласился с Кувшинниковым и сказал, что, судя по документам, имеющимся в его распоряжении, обстановка в Вологодской области действительно устойчивая и стабильная. В то же время российский лидер обратил внимание губернатора на спад в инвестициях в основной капитал, который фиксировался в предыдущие годы.

Отмечается, что в ходе встречи были рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона, в том числе работа промышленности, инфраструктурные проекты, а также меры поддержки семей военнослужащих.

В ноябре прошлого года Путин пошутил по поводу расстояния между собой и залом на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Главе государства не понравилось, что его разместили слишком далеко от участников мероприятия.