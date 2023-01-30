Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:43, 30 января 2023Россия

Российский губернатор тремя словами ответил на вопрос Путина о регионе

Вологодский губернатор заявил Путину, что в регионе стабильно, спокойно и управляемо

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Стенограмма мероприятия в понедельник, 30 января, была опубликована на официальном сайте Кремля.

В частности, глава государства задал вопрос о том, как обстоят дела в регионе. «Стабильно, спокойно и управляемо», — ответил в трех словах руководитель субъекта страны и заявил, что ситуация находится под контролем.

Путин согласился с Кувшинниковым и сказал, что, судя по документам, имеющимся в его распоряжении, обстановка в Вологодской области действительно устойчивая и стабильная. В то же время российский лидер обратил внимание губернатора на спад в инвестициях в основной капитал, который фиксировался в предыдущие годы.

Отмечается, что в ходе встречи были рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона, в том числе работа промышленности, инфраструктурные проекты, а также меры поддержки семей военнослужащих.

В ноябре прошлого года Путин пошутил по поводу расстояния между собой и залом на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Главе государства не понравилось, что его разместили слишком далеко от участников мероприятия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Берлине поддержали отказ Шольца от поставок истребителей Киеву
В НАТО заявили о подготовке России к самому масштабному наступлению с начала СВО
На Украине озвучили желаемую сумму финансовой помощи от Запада
Российский лоукостер начнет летать на популярный пляжный курорт Турции
Переоценена роль гормона окситоцина
Россиянина осудили на 22 года за изнасилование и убийство двух девушек в лесу
Тарпищев оценил призыв украинцев отстранить теннисистов из России и Белоруссии
В сети обнаружили «пророчество» Жириновского о событиях 2024 года
Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» рассказал о борьбе с тревожностью
Немецкий журналист описал ситуацию в Артемовске словами «в это сложно поверить»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.