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16:48, 24 ноября 2022Россия

Путин пошутил про расстояние между собой и залом на конференции

Путину не понравилось, что его разместили слишком далеко от участников конференции

Президент России Владимир Путин пошутил по поводу расстояния между собой и залом на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Соответствующую видеозапись опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

Главе государства не понравилось, что его разместили слишком далеко от участников мероприятия. «У нас как чего-то начнут, за что-то берутся, так до крайности доводят», — отметил он.

7 сентября российский лидер во время выступления на Восточном экономическом форуме пригрозил оставить Европейский союз без энергии шуткой про мерзнущий волчий хвост. «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать "Мерзни, мерзни, волчий хвост"», — высказался президент.

Варвара Кошечкина
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