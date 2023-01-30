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07:30, 30 января 2023Мир

Турция обвинила США в нарушении обязательств по поставкам истребителей

Эрдоган: Турция не получила от США ни истребители, ни выплаченные за них $1,4 млрд

Фото: Turkish Presidency / Global Look Press

Турция не получила от США ни истребители, ни выплаченные за них приблизительно 1,4 миллиарда долларов. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его цитирует агентство Anadolu.

США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за того, что Анкара купила российские системы ПВО С-400. Позднее Эрдоган заявил, что Анкара и Вашингтон ведут переговоры о покупке других американских истребителей — F-16 Fighting Falcon. Сделку предстоит согласовать в Конгрессе США, однако там есть те, кто настроен жестко против такого соглашения.

«Нам обещали самолеты F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Самолетов нет, и деньги не возвращены», — указал Эрдоган. Он подчеркнул, что Турция всегда держит свое слово и ожидает того же от своих партнеров.

Ранее Турция допустила покупку российских истребителей Су-35 вместо F-16 в случае, если сделка с Вашингтоном по поставкам американских самолетов провалится.

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Марина Совина
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