В ЛНР заявили об укреплении позиций ВСУ под Часовым Яром

Марочко заявил об укреплении позиций ВСУ и прибытии подкрепления под Часовым Яром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют позиции и перебрасывают подкрепления в районе города Часова Яра в Донецкой народной республике. Об этом заявил подполковник Народной милиции в отставке Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Часов Яр отмечено усиление украинских позиций. ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения», — сообщил он.

Как утверждает Марочко, военные ВСУ оборудуют огневые точки. Также украинские бойцы выставляют минные заграждения. Кроме того, зафиксировано прибытие дополнительных сил и средств ВСУ, добавил он.

Ранее штурмовики частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли несколько опорных пунктов украинской армии по пути к населенному пункту Ивановское. Помимо этого, как сообщалось, взятие населенного пункта откроет путь на Часов Яр и даст возможность взять Артемовск (украинское название города — Бахмут).