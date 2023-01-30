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08:31, 30 января 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили об укреплении позиций ВСУ под Часовым Яром

Марочко заявил об укреплении позиций ВСУ и прибытии подкрепления под Часовым Яром

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют позиции и перебрасывают подкрепления в районе города Часова Яра в Донецкой народной республике. Об этом заявил подполковник Народной милиции в отставке Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Часов Яр отмечено усиление украинских позиций. ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения», — сообщил он.

Как утверждает Марочко, военные ВСУ оборудуют огневые точки. Также украинские бойцы выставляют минные заграждения. Кроме того, зафиксировано прибытие дополнительных сил и средств ВСУ, добавил он.

Ранее штурмовики частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли несколько опорных пунктов украинской армии по пути к населенному пункту Ивановское. Помимо этого, как сообщалось, взятие населенного пункта откроет путь на Часов Яр и даст возможность взять Артемовск (украинское название города — Бахмут).

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Кристина Есикова
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