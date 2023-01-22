Штурмовики ЧВК «Вагнер» взяли опорные пункты ВСУ по пути к Ивановскому

Штурмовики ЧВК «Вагнер» взяли несколько опорных пунктов ВСУ по пути к Ивановскому

Штурмовики частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пути к населенному пункту Ивановское, пишет «Военное обозрение».

По информации издания, бойцы ЧВК «Вагнер» взяли ряд опорников ВСУ по направлению к Ивановскому днем ранее, что позволило им еще ближе приблизиться к селу и усилить давление в его направлении.

Уточняется, что силы ВСУ сосредоточились в Ивановском после отступления с Клещеевки. Взятие населенного пункта откроет путь на Часов Яр и даст возможность взять Артемовск (украинское название города — Бахмут).

20 января об освобождении Клещеевки сообщили в Минобороны и в штабе территориальной обороны ДНР. 19 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что населенный пункт был взят под контроль России.

