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13:16, 30 января 2023Бывший СССР

Стало известно о ликвидации одного из лидеров УНА-УНСО Пальчика

Военкор Поддубный сообщил о гибели одного из лидеров УНА-УНСО Пальчика под Соледаром

Фото: Libkos / AP

Стало известно о ликвидации одного из лидеров «УНА-УНСО» (запрещенная в России экстремистская организация) Валерия Пальчика. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Пальчик участвовал в военных действиях в Приднестровье, а также в кавказских конфликтах на стороне Чечни и Грузии. В 1990-х был командиром Полтавской областной организации УНСО. На соледарском направлении он воевал в составе 116-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Ранее стало известно, что в Донбассе погиб воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) колумбийский наемник Элкин Чапарро.

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Алевтина Запольская
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