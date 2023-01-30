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04:31, 30 января 2023Россия

Боец ЧВК «Вагнер» обратился к «азовцам»

Боец ЧВК «Вагнер» посоветовал бойцам украинского полка «Азов» оставаться дома

Фото: Dmytro Orest Kozatsryi / Azov Regi / Reuters

Боец частной военной компании «Вагнер», участвовавший в освобождении села Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР), советует бойцам украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), которых Киев перебросил под Артемовск (украинское название — Бахмут), оставаться дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Вагнеровец рассказал, как ему попала в руки видеозапись, на которой азовец при одной из попыток атаки на позиции россиян перед гибелью сказал: «Зачем я сюда вписался? Лучше бы оставался дома».

«Советую всем задуматься над этими словами — вы здесь все и останетесь», — обратился вагнеровец к бойцам украинского полка.

20 января Минобороны России сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Клещеевка под Артемовском (украинское название города — Бахмут) в ДНР. Также российские военнослужащие уничтожили склад реактивных снарядов для систем залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Звановка.

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Марина Совина
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