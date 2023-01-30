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11:05, 30 января 2023Среда обитания

У Леонтьева отсудили сотни тысяч рублей из-за залитой квартиры

Жительница Москвы отсудила у певца Леонтьева 225 тысяч рублей из-за залитой квартиры

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Жительница Москвы отсудила у российского певца Валерия Леонтьева несколько сотен тысяч рублей из-за залитой квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам женщины, у нее залило квартиру в центре столицы из-за проблем с трубами в квартире Леонтьева, который владеет объектом этажом выше. В результате инцидента в квартире москвички отслоились краска и штукатурка, а на потолке образовались темные пятна.

В итоге женщина подала на певца в суд. В тот момент Леонтьев находился в США, и дело рассмотрели без его участия. Теперь с Леонтьева потребовали взыскать 225,3 тысячи рублей за ущерб имуществу и еще 20 тысяч рублей за моральный вред.

Ранее актриса Людмила Максакова решила судиться с Фондом капитального ремонта Москвы из-за ущерба, причиненного ее квартире после того, как на ее балкон упал рабочий. Она потребовала компенсацию за порчу двери в размере 347,5 тысячи рублей.

Нина Ташевская
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