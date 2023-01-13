Максакова потребовала компенсацию после падения рабочего к ней на балкон

Актриса Людмила Максакова подала в суд за порчу жилья после падения рабочего на балкон

Актриса Людмила Максакова решила судиться с Фондом капитального ремонта Москвы из-за ущерба, причиненного ее квартире после того, как на ее балкон упал рабочий. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

По словам Максаковой, инцидент произошел летом 2022 года. Рабочий, который занимался обновлением фасада ее дома, расположенного в Москве в Брюсовом переулке, попал на ее жилплощадь. Однако в тот момент народная артистка РСФСР находилась не в столице, и для того, чтобы достать мужчину с балкона, пришлось вызывать спасателей. Те, в свою очередь, выломали входную дверь в квартиру актрисы. В результате Максакова решила обратиться в суд и потребовала компенсацию за порчу двери в размере 347,5 тысячи рублей, а также 100 тысяч рублей за возмещение морального вреда.

В ноябре стало известно, что балерина Анастасия Волочкова подала иск в суд на управляющую компанию «ТСЖ Итальянская улица, дом 4» из-за протечки в ее петербургской квартире. Знаменитость планировала отсудить у коммунальщиков 3,5 миллиона рублей за самостоятельно проведенный ремонт и 100 тысяч рублей дополнительно за моральный ущерб.