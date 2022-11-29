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17:41, 29 ноября 2022Среда обитания

Волочкова собралась отсудить миллионы рублей из-за протекшей крыши

Анастасия Волочкова собралась отсудить у коммунальщиков 3,5 млн руб. из-за протекшей крыши

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Балерина Анастасия Волочкова подала иск в суд на управляющую компанию (УК) из-за протечки в ее петербургской квартире. Знаменитость планирует отсудить у коммунальщиков миллионы рублей, сообщает 78.ru.

Волочкова обвиняет ООО «ТСЖ Итальянская улица, дом 4» в инциденте, из-за которого ей пришлось практически полностью переделывать ремонт. «Дело было так: квартира уже более 10 лет. Я исправно оплачивала все коммунальные услуги, несмотря на то, что с 2003 года я не живу в Петербурге. И в 2018 году произошла протечка, мы сами за свой счет сделали [ремонт]. Протечка произошла из-за УК, и все было испорчено», — заявила балерина.

Волочкова добавила, что квартира ей очень дорога, и потребовала, чтобы УК возместила ей 3,5 миллиона рублей за вынужденный ремонт и дополнительные 100 тысяч рублей — за моральный ущерб. «По вине УК у меня был вздутый паркет во всех комнатах. Если УК допустила то, что у вас какие-то проблемы, то просто возместите мне ущерб, и все. Мы платили за крышу, с которой были проблемы», — отметила знаменитость.

Предполагается, что протечка произошла из-за плохой гидроизоляции балкона — это считается зоной ответственности УК. Суд отложил рассмотрение дела до 16 января 2023 года.

Ранее Волочкова прокомментировала слухи о наличии у нее долгов по оплате коммунальных услуг. Артистка опровергла информацию, что должна за ЖКУ 644,4 тысячи рублей. Балерина заявила, что на нее подали в суд из-за громкого имени и желания отомстить за ранее выигранные дела.

Нина Ташевская
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