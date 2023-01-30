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16:38, 30 января 2023Россия

Минобороны обвинило США в проведении экспериментов с ВИЧ на украинских солдатах

Представитель Минобороны Кириллов: США проводили эксперименты с ВИЧ на украинских солдатах

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Военнослужащие Украины были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, чьи слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что за время специальной операции в распоряжение Минобороны поступило более 20 тысяч документов. Ведомству также удалось опросить очевидцев и участников военно-биологических программ Вашингтона.

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Никита Абрамов
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