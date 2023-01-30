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15:52, 30 января 2023Бывший СССР

Российские артиллеристы ударили по базе спецопераций ВСУ в Очакове

РИА Новости заявило об ударе ВС России по 73-му морскому центру спецопераций ВСУ в Очакове
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские артиллеристы нанесли удар по базе спецопераций 73-го морского центра спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Очакове, передает РИА Новости со ссылкой на источники. Среди уничтоженного личного состава оказались британские наемники.

«В результате огневого поражения разрушены системы жизнеобеспечения и причальная инфраструктура. Потери противника составили 3 единицы автомобильной техники, 14 нацистов ликвидированы и 7 получили ранения», — рассказал источник, отметив, что среди погибших оказались и британские наемники, готовящие украинцев к проведению диверсий в Черном и Азовском морях.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются дискредитировать российские войска, переодеваясь в форму частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в подконтрольных Киеву городах.

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Василий Мека
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