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12:48, 30 января 2023Бывший СССР

Стало известно о переодевании солдат ВСУ в форму ЧВК «Вагнер»

Советник главы ДНР заявил о попытке ВСУ очернить ВС РФ, переодеваясь в форму ЧВК «Вагнер»

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются дискредитировать российские войска, переодеваясь в форму частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в подконтрольных Киеву городах, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

Таким образом, по его словам, подразделения ВСУ пытаются выявить пророссийских активистов. В частности, украинские военнослужащие надевают шевроны «Вагнера».

«Они всячески хотят дискредитировать достаточно боеспособные наши подразделения. Это как раз тактика националистических формирований. Это работа с мирным населением, достаточно жестокая работа, ее основная цель — "закошмарить" мирное население», — сказал Кимаковский.

Ранее Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед на основных участках в Артемовске. Однако он отметил, что заявлять об оперативном окружении Артемовска пока рано.

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