В ДНР рассказали о продвижении российских сил в Артемовске

Пушилин заявил, что российские войска продвигаются на основных участках в Артемовске

Российские войска продвигаются вперед на основных участках в Артемовске. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

По словам Пушилина, говорить об оперативном окружении Артемовска пока рано, продолжаются ожесточенные бои за город с участием бойцов ЧВК «Вагнер».

Ранее стало известно, что силы ЧВК захватили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в селе Клещеевка под Артемовском. Кроме того, при штурме населенного пункта военным в качестве трофеев досталось много западного оружия.