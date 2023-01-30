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10:20, 30 января 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали о продвижении российских сил в Артемовске

Пушилин заявил, что российские войска продвигаются на основных участках в Артемовске

Фото: РИА Новости

Российские войска продвигаются вперед на основных участках в Артемовске. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

По словам Пушилина, говорить об оперативном окружении Артемовска пока рано, продолжаются ожесточенные бои за город с участием бойцов ЧВК «Вагнер».

Ранее стало известно, что силы ЧВК захватили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в селе Клещеевка под Артемовском. Кроме того, при штурме населенного пункта военным в качестве трофеев досталось много западного оружия.

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Алевтина Запольская
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