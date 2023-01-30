Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили Javelin под Артемовском

Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили комплекс Javelin с пусковой установкой под Артемовском

Бойцы частной военной компании «Вагнер» захватили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin с пусковой установкой в освобожденном селе Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР) возле города Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости.

При штурме села российским военным досталось большое количество западного вооружения в качестве трофеев. Также среди захваченного оружия вагнеровцам в последнее время реже стали попадаться советские пулеметы Калашникова (ПК), а чаще – немецкие MG-42.

Командир подразделения «Вагнера» предположил, что у украинской армии пулеметы советского производства закончились.

20 января Минобороны России сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Клещеевка под Артемовском (украинское название города — Бахмут) в ДНР. Также российские военнослужащие уничтожили склад реактивных снарядов для систем залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Звановка.