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08:00, 30 января 2023Интернет и СМИ

Жених предложил отменить свадьбу после неожиданного требования невесты

Жених предложил отменить свадьбу после требования невесты перенести ее из-за брекетов

Фото: Shutterstock

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее жених предложил отменить свадьбу после ее неожиданного требования. Девушка настаивала на переносе торжества до того момента, пока парень не снимет брекеты.

Автор написала, что ее жених носит брекеты. Молодой человек, по ее словам, не хотел ставить их, когда был подростком, потому что боялся того, что над ним будут смеяться. Однако недавно стоматолог настоял на том, чтобы тот все же поставил брекеты, так как кривые зубы молодого человека мешают корректно проводить стоматологические процедуры. «Скоро должна была состояться наша свадьба, но теперь я хочу отложить ее, пока мой жених не снимет брекеты», — отметила героиня истории.

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По словам рассказчицы, она поддержала жениха в том, чтобы он поставил брекеты. «Я призывала его вылечить нездоровые зубы, но вы когда-нибудь видели жениха в брекетах на его свадебных фотографиях?» — пожаловалась она. По словам девушки, она надеялась, что партнер поймет ее, но парень разозлился и обвинил невесту в том, что она его стыдится. «Очевидно, что это неправда, я просто хочу, чтобы наши свадебные фотографии радовали глаз», — добавила невеста.

Девушка сказала парню, что проблем не возникло бы, если бы он поставил прозрачные брекеты. «Он ответил, что они намного дороже, а он хотел сэкономить деньги специально на нашу свадьбу и медовый месяц и не ожидал, что его невеста будет такой мелочной», — пересказала она. В итоге жених пригрозил невесте, что если она отложит свадьбу, то им следует и вовсе ее отменить.

«Жених должен отложить свадьбу до тех пор, пока ты не повзрослеешь», «Лучше бы над ним смеялись в школе, чем выслушивать такие требования от невесты сейчас», — написали пользователи в комментариях под постом. Большинство комментаторов осудили требование невесты переносить свадьбу и назвали его поверхностным и неуместным.

Ранее сообщалось, что женщина вышла замуж за родственника и узнала об этом слишком поздно. О родственных связях супруги узнали, ожидая рождения ребенка.

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Олег Давыдов
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