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19:55, 30 января 2023Интернет и СМИ

В Белоруссии задержали бывшую участницу шоу «Голос»

В Белоруссии по уголовному делу задержали участницу шоу «Голос» Александру Захарик

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Бывшую участницу российского вокального шоу «Голос», белорусскую певицу Александру Захарик задержали в Минске. Об аресте артистки сообщил правозащитный центр «Весна» в Telegram-канале.

Сообщается, что утром 30 января в доме певицы прошел обыск, после чего она была задержана. Ей предъявлено обвинение по статье 342 УК Республики Беларусь («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). По информации центра, на данный момент она находится в следственном изоляторе на Окрестина в Минске.

В 2018 году Захарик принимала участие в седьмом сезоне шоу «Голос» на Первом канале. В 2009 и 2016 годах она выходила в финал национального отбора на «Евровидение».

Ранее сообщалось, что в Минске задержали бывшего кандидата в президенты Белоруссии на выборах 2020 года, сопредседателя ликвидированного общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева. Как пояснили в Следственном комитете Белоруссии, он подозревается по статье о грубом нарушении порядка, а также следователи проверяют возможность координации его деятельности из-за рубежа.

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Денис Савосин
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