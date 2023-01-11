В Белоруссии задержали экс-кандидата в президенты страны Дмитриева

Оргкомитет «Нашей партии»: экс-кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев задержан в Минске

Бывший кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года, сопредседатель ликвидированного общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев задержан в Минске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение оргкомитета «Нашей партии», членом которого является политик.

По информации оргкомитета, Дмитриева задержали вечером 11 января. Его адвокат сообщил, что политик находится на [1-м переулке] Окрестина в Минске. Причина задержания пока неизвестна, отметил он.

Дмитриева уже задерживали в августе 2021 года. Его отпустили из-под стражи на следующий день под подписку о неразглашении подробностей допроса.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, Дмитриев набрал 1,21 процента голосов, действующий глава государства Александр Лукашенко — 80 процентов, жена арестованного оппозиционного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов.

Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Преследования оппозиционных политиков со стороны белорусских властей продолжаются до сих пор. Также под массовую зачистку попали многие СМИ и неправительственные организации.