Оценен рост цен в российских отелях после внедрения стандарта «все включено»

РСТ: внедрение стандарта «все включено» в отелях призвано повысить качество услуг

Внедрение стандарта «все включено» в российских отелях не приведет к увеличению стоимости размещения. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в ходе круглого стола, его слова приводит ТАСС.

По словам специалиста, подобная мера направлена на «стандартизацию наборов сервисов», а также призвана повысить качество предоставляемых в гостиницах услуг. «Напрямую появление ГОСТа ни к чему, связанному с ростом или изменение цен, не приведет», — оценил он.

Эксперт также подчеркнул, что ценообразование формирует рынок. «По мере того, как больше отелей будет появляться и будет расти конкуренция среди них, цены, скорее всего, будут стремиться в сторону понижения», — добавил он.

С позицией президента РСТ согласилась и начальник управления стандартизации Росстандарта Ирина Киреева. «Введение ГОСТа не должно повысить цены, потому что он добровольный, — отметила она. — Наоборот, будет больше клиентов. Создается более привлекательный туристический продукт».

Ранее в январе Росстандарт утвердил новый национальный стандарт предоставления услуг по системам «все включено» и «ультра все включено» в российских отелях. Теперь будут установлены новые требования в части номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий и других критериев. Новый стандарт вступит в силу с 30 июня 2023 года.