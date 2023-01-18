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18:55, 18 января 2023Путешествия

В отелях России утвердили стандарт «все включено» и «ультра все включено»

Росстандарт: новые требования к услуге «все включено» вступят в силу в России 30 июня

Фото: Shutterstock

Росстандарт утвердил в российских отелях новый национальный стандарт предоставления услуг по системам «все включено» и «ультра все включено». Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что прежде гостиницы сами определяли перечень и качество услуг, предоставляемых в рамках системы «все включено». Теперь будут установлены новые требования в части номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий и других критериев. Новый стандарт вступит в силу с 30 июня 2023 года.

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По словам руководителя Росстандарта Антона Шалаваева, благодаря принятым мерам в российских отелях возрастет качество предоставляемых услуг. Кроме того, разработанный стандарт позволит создать в России условия для формирования конкурентоспособности и повысит интерес иностранных путешественников к отечественным туристическим продуктам.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин объяснил, что стандарты для отелей «все включено» и «ультра все включено» необходимы, чтобы потребитель понимал, что его ожидает. По его словам, не должно быть такого, что в разных отелях разные стандарты. Вице-президент РСТ убежден, что изменений в цене при выполнении всех условий стандарта быть не должно.

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Зарина Дзагоева
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