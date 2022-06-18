Перечислены причины создания стандарта «все включено» в России

Вице-президент РСТ: стандарт «все включено» нужен, чтобы не было разных условий в отелях

Стандарты для отелей «все включено» и «ультра все включено» необходимы, чтобы потребитель понимал, что его ожидает. Не должно быть такого, что в разных отелях разные стандарты, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил причины создания таких стандартов в России.

Стандарт услуг

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в России появятся стандарты для отелей с услугами «все включено» и «ультра все включено». По ее словам, утверждены они будут до конца этого года, а действовать начнут в 2023 году.

Стандарты нужны, чтобы не было разных условий «все включено» и «ультра все включено» в разных отелях Юрий Барзыкин вице-президент РСТ

«Это обеспечит и экономическую безопасность услуги — потребитель получит весь перечень того, что предусматривает стандарт», — заявил Барзыкин.

Юрий Барзыкин сообщил, что в формате «все включено» уже работают несколько десятков отелей в курортных регионах России. «В Краснодарском крае таких отелей более 50. Есть они и в Крыму. Они востребованы, и их становится все больше. Именно поэтому стандартизация оказания услуг здесь очень важна», — считает он.

Цена на «все включено»

Вице-президент РСТ убежден, что изменений в цене при выполнении всех условий стандарта быть не должно. «Цена от появления стандарта расти не будет. Но она и сейчас при «все включено» и «ультра все включено» отличается от проживания с одним завтраком, например», — сказал он.

Отелей, которые будут использовать такие стандарты, прибавится, особенно в крупных туристических регионах Юрий Барзыкин вице-президент РСТ

Форматы путешествий

При этом Барзыкин рассказал, что не все россияне предпочитают отдых в формате «все включено». «Россияне, конечно, предпочитают «все включено», но это не панацея. Есть те, кто хотят поехать и на экскурсии, и попробовать гастрономическую кухню региона, то есть берут только завтраки или полупансионы», — заключил он.

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