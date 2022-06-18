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В России разработают стандарт на услугу «все включено»

Стандарт на услугу «все включено» начнет действовать в России в 2023 году

Фото: Fabian von Poser / imageBROKER.com / Global Look Press

В России появятся отели с услугами «все включено» и «ультра все включено». Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

«Стандарты на услуги "все включено" и "ультра все включено" для всех категорий "звездности" уже разработаны», — рассказала Догузова. По ее словам, утверждены они будут до конца этого года. Действовать в российских гостиницах стандарты начнут в 2023 году.

Ранее российским путешественникам назвали оптимальную стоимость летнего отдыха в гостиницах российских курортов, работающих по системе «все включено». Средний чек на побережьях Кубани и Крыма для семьи из трех человек составляет около 130 тысяч рублей.

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Марина Совина
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