Россиян предупредили о новом виде мошенничества с авиабилетами

«Известия»: новый вид мошенничества связан с покупкой авиабилетов в интернете

Новый вид мошенничества, связанный с покупкой авиабилетов в интернете, появился в России на фоне массовых отмен и переносов авиарейсов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис Aviasales.

Так, мошенники создают фишинговые сайты, на котором просят ввести данные банковских карт для якобы возврата средств за отмененные рейсы. Как рассказал представитель сервиса, это могут быть клоны официальных сайтов банков или известных авиакомпаний. «Или был случай с жалобой на сайт-клон сервиса бесплатных объявлений», — добавил он.

В мае специалисты отметили снижение жалоб на фейковые сайты, связанные с продажей авиабилетов, на 62 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, с приближением летнего сезона жалоб стало больше на 30 процентов по сравнению с апрелем.

Ранее руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов предупредил российских туристов о новом виде мошенничества при планировании отдыха. Он порекомендовал россиянам опасаться покупки туров и авиабилетов на созданных мошенниками фишинговых сайтах, копирующих популярные онлайн-сервисы для организации путешествий.