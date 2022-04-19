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Российских туристов предупредили о сезонном виде мошенничества

Глава отдела Group-IB Кравцов предупредил об опасности покупки туров на фишинговых сайтах

Фото: David Clode / Unsplash

Руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов предупредил российских туристов о новом виде мошенничества при планировании отдыха. Его слова приводит радио Sputnik.

По мнению эксперта, схемы мошенничества, связанные с темами санкций и курса рубля, ушли на второй план, и в ближайшее время злоумышленники переориентируются на отпускную, «сезонную» тематику. В связи с этим он порекомендовал россиянам опасаться покупки туров и авиабилетов на созданных мошенниками фишинговых сайтах, копирующих популярные онлайн-сервисы для организации путешествий.

«Сейчас снимают очередные ограничения по COVID-19, соответственно, список открытых стран расширяется, появляется больше направлений для мошенничества, — отметил глава отдела Group-IB. — Я ожидаю, что будет сезонный всплеск мошенничества, связанного с продажей и бронированием билетов, туров и всего, что с этим связано».

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Кравцов порекомендовал соотечественникам критически относиться к слишком большим скидкам и доверять только проверенным онлайн-платформам. «Стандартный совет — не верить в то, что вы можете что-то купить намного дешевле, чем в среднем по рынку. Старайтесь покупать авиабилеты в компаниях, которые вы знаете, бронировать гостиницы, в которых вы уже бывали, или выбирать проверенные сервисы», — уточнил он.

Кроме того, эксперт посоветовал не переходить по ссылкам с рекламными предложениями, которые приходят по почте или СМС, и всегда проверять отзывы на тот или иной сайт.

Ранее побывавшая в Крыму россиянка предупредила о самых распространенных схемах обмана туристов и назвала способы осадить мошенников. Она рассказала, что чаще всего от злоумышленников страдают пенсионеры, молодежь и туристы с детьми.

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Валентина Процкова
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