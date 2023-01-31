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10:21, 31 января 2023Мир

США допустили применение ядерного оружия ради Южной Кореи

Глава Пентагона Ллойд допустил применение ядерного оружия ради защиты Южной Кореи

Фото: Staff Sgt. Roidan Carlson / Reuters

США могут применить ядерное вооружение ради защиты Южной Кореи, допустил глава Пентагона Остин Ллойд. Его слова приводит ТАСС.

«Наша приверженность защите Республики Корея по-прежнему несокрушима. Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны», — заявил он.

По его словам, КНДР совершила бесчисленное количество провокаций за 2022 год. Вашингтон вместе с Сеулом выразили осуждение этим «опасным» действиям, которые, по их мнению, расшатывают обстановку в регионе.

Ранее в Северной Корее прокомментировали визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею. Сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мен отметил, что эта встреча стала прелюдией к холодной войне.

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Виктория Кондратьева
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