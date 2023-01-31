США допустили применение ядерного оружия ради Южной Кореи

Глава Пентагона Ллойд допустил применение ядерного оружия ради защиты Южной Кореи

США могут применить ядерное вооружение ради защиты Южной Кореи, допустил глава Пентагона Остин Ллойд. Его слова приводит ТАСС.

«Наша приверженность защите Республики Корея по-прежнему несокрушима. Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны», — заявил он.

По его словам, КНДР совершила бесчисленное количество провокаций за 2022 год. Вашингтон вместе с Сеулом выразили осуждение этим «опасным» действиям, которые, по их мнению, расшатывают обстановку в регионе.

Ранее в Северной Корее прокомментировали визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею. Сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мен отметил, что эта встреча стала прелюдией к холодной войне.