Росавиация захотела снять все ограничения для одной иностранной авиакомпании

«Ъ»: Росавиация обсуждает снятие ограничений на полеты «Белавиа» в Россию

В Росавиации обсуждают возможность снятия всех ограничений для белорусской авиакомпании «Белавиа» на полеты в Россию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным источника, близкого к Минтрансу, ведомство хочет снять ограничения для иностранной авиакомпании по числу рейсов и доступным направлениям в города России. Однако полеты между российскими городами или седьмая свобода неба (международные рейсы) пока не рассматриваются.

Собеседники «Ъ» в крупных российских авиакомпаниях сообщили, что «не усматривают смысла в такой привилегии». По их мнению, спрос на полеты в Минск недостаточный, чтобы увеличивать провозную мощность. Более того, если Росавиация расширит права белорусского перевозчика по седьмой свободе неба, то маловероятно, что откроются рейсы в Грузию — «единственное конкурентное преимущество в географии полетов "Белавиа"».

«В остальном список стран более скудный, чем из России. Из Минска, кроме Грузии и РФ, по данным Flightradar24, перевозчик летает еще в десять стран. Порядка 60 рейсов в неделю совершается в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Сочи и Калининград», — отметили в «Ъ».

Эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов считает, что снятие ограничений может иметь смысл для поддержания партнерских отношений. Так, если на российском рынке произойдет дефицит провозных мощностей, то флот «Белавиа» будет успешно задействован на внутрироссийских линиях.

Ранее в октябре 2022 года россиянин с отсрочкой от мобилизации рассказал, как ему удалось выехать за рубеж с четвертого раза. В первый раз ему отказали в вылете из подмосковного аэропорта Домодедово в киргизский Ош, второй раз он не смог улететь в Ереван из Пулково, в третий его остановили на КПП на границе с Казахстаном. В итоге турист добрался поездом до Минска и вылетел рейсом «Белавиа».