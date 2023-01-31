Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:15, 31 января 2023Путешествия

Росавиация захотела снять все ограничения для одной иностранной авиакомпании

«Ъ»: Росавиация обсуждает снятие ограничений на полеты «Белавиа» в Россию

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В Росавиации обсуждают возможность снятия всех ограничений для белорусской авиакомпании «Белавиа» на полеты в Россию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным источника, близкого к Минтрансу, ведомство хочет снять ограничения для иностранной авиакомпании по числу рейсов и доступным направлениям в города России. Однако полеты между российскими городами или седьмая свобода неба (международные рейсы) пока не рассматриваются.

Собеседники «Ъ» в крупных российских авиакомпаниях сообщили, что «не усматривают смысла в такой привилегии». По их мнению, спрос на полеты в Минск недостаточный, чтобы увеличивать провозную мощность. Более того, если Росавиация расширит права белорусского перевозчика по седьмой свободе неба, то маловероятно, что откроются рейсы в Грузию — «единственное конкурентное преимущество в географии полетов "Белавиа"».

Материалы по теме:
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022
Миру — «Мир»? Турция обещала туристам принимать российские карты. Почему на самом деле расплатиться ими не так просто?
Миру — «Мир»?Турция обещала туристам принимать российские карты. Почему на самом деле расплатиться ими не так просто?
3 мая 2022

«В остальном список стран более скудный, чем из России. Из Минска, кроме Грузии и РФ, по данным Flightradar24, перевозчик летает еще в десять стран. Порядка 60 рейсов в неделю совершается в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Сочи и Калининград», — отметили в «Ъ».

Эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов считает, что снятие ограничений может иметь смысл для поддержания партнерских отношений. Так, если на российском рынке произойдет дефицит провозных мощностей, то флот «Белавиа» будет успешно задействован на внутрироссийских линиях.

Ранее в октябре 2022 года россиянин с отсрочкой от мобилизации рассказал, как ему удалось выехать за рубеж с четвертого раза. В первый раз ему отказали в вылете из подмосковного аэропорта Домодедово в киргизский Ош, второй раз он не смог улететь в Ереван из Пулково, в третий его остановили на КПП на границе с Казахстаном. В итоге турист добрался поездом до Минска и вылетел рейсом «Белавиа».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
США допустили применение ядерного оружия ради Южной Кореи
Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Украине
Строительству дорог в России предрекли проблемы
Риелтор описал ситуацию с ценами на недвижимость в Москве
Защита потребовала освободить футболиста Алвеса из-под стражи
Умерла звезда сериала «Лаверн и Ширли» Синди Уильямс
Россиянка из ревности сдала мужа полиции с коллекцией оружия и «Майн кампф»
В российском городе из окна девятого этажа выпал раздетый пятиклассник
Россияне сократили платеж коллекторам до минимума
Росгвардейцы нашли дом сторонника ВСУ с гранатами в Запорожской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.