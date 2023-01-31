Минобороны России заявило о взятии под контроль Благодатного в ДНР

Спикер МО Конашенков заявил, что Россия взяла под контроль Благодатное в ДНР

Населенный пункт Благодатное в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль России. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, в боях за Благодатного участвовали добровольцы штурмовых отрядов при поддержке регулярных соединений авиации, ракетных войск и артиллерии.

Представитель оборонного ведомства ответил, что за сутки на донецком направлении были уничтожены более 50 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также несколько единиц техники, среди которой — поставленные Украине западом образцы.