Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:04, 31 января 2023Россия

Минобороны России заявило о взятии под контроль Благодатного в ДНР

Спикер МО Конашенков заявил, что Россия взяла под контроль Благодатное в ДНР

Фото: РИА Новости

Населенный пункт Благодатное в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль России. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, в боях за Благодатного участвовали добровольцы штурмовых отрядов при поддержке регулярных соединений авиации, ракетных войск и артиллерии.

Представитель оборонного ведомства ответил, что за сутки на донецком направлении были уничтожены более 50 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также несколько единиц техники, среди которой — поставленные Украине западом образцы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Парламент Турции отказался одобрить принятие Швеции и Финляндии в НАТО
Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ на купянском направлении
Минобороны доложило об уничтожении французской установки Caesar в ДНР
Раскрыта динамика цен на новостройки в Подмосковье
В Подмосковье ликвидировали этническую ОПГ профессиональных угонщиков
Российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области
Минобороны заявило об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ
Минобороны России заявило о взятии под контроль Благодатного в ДНР
Украину призвали расследовать использование запрещенных мин в Изюме
Игорь Николаев опроверг госпитализацию с инфарктом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.