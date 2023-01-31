Трехлетний ребенок проглотил стоматологический бор на приеме у российского врача

В Урае Свердловской области трехлетний ребенок проглотил стоматологический бор у врача

В поселке Урай в Свердловской области трехлетний ребенок на приеме у врача проглотил стоматологический бор. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным авторов канала, ребенок проглотил стоматологический бор, когда он упал на корень его языка. После случившегося мальчику сделали рентген и выяснили, что медицинское приспособление осталось у него в желудке.

Родители пострадавшего отказались от госпитализации, на следующий день бор в организме ребенка уже не смогли обнаружить. Из-за случившегося врачи собирали несколько консилиумов, но не смогли выяснить, почему это произошло.

Ранее в Купчино на юге Санкт-Петербурга годовалая девочка проглотила круглую батарейку от игрушки и умерла. Медики допустили, что ребенок проглотил батарейку от игрушки около трех месяцев назад.