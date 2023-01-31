Минобороны заявило о поражении 84 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны России заявило о поражении 84 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) России за сутки нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах. Об этом во вторник, 31 января, журналистам заявили в Министерстве обороны.

В ведомстве также отчитались о том, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, было уничтожено пять беспилотников в Луганской народной республике и Херсонской области.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что такие действия Москвы стали ответом на просьбы Донецкой и Луганской народных республик о помощи.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 31 января сообщил, что в Кремле уверены в правильности начала спецоперации.