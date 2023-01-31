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14:10, 31 января 2023Россия

Минобороны заявило о поражении 84 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны России заявило о поражении 84 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) России за сутки нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах. Об этом во вторник, 31 января, журналистам заявили в Министерстве обороны.

В ведомстве также отчитались о том, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, было уничтожено пять беспилотников в Луганской народной республике и Херсонской области.

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 31 января сообщил, что в Кремле уверены в правильности начала спецоперации.

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Евгения Куликова
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