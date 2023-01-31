Кремль выразил уверенность в правильности начала СВО

Песков заявил, что в Кремле уверены в правильности начала специальной военной операции

В Кремле уверены в правильности начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

По его словам, это было необходимо, чтобы спасти людей, которые живут в Донбассе. Он добавил также, что Россия до начала спецоперации не предлагала республикам военную помощь, но видела милитаризацию Украины и настрой решать проблему силовым путем.

«Мы видели подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами попытаться решить проблемы Донбасса, что, естественно, бы уничтожило на тот момент существование Минских договоренностей, которые и сейчас уже канули в лету», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что такие действия Москвы стали ответом на просьбы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о помощи. 30 января врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что украинская армия испытывает нехватку танков и отдельных видов боеприпасов.