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12:56, 31 января 2023Россия

Кремль выразил уверенность в правильности начала СВО

Песков заявил, что в Кремле уверены в правильности начала специальной военной операции

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Кремле уверены в правильности начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

По его словам, это было необходимо, чтобы спасти людей, которые живут в Донбассе. Он добавил также, что Россия до начала спецоперации не предлагала республикам военную помощь, но видела милитаризацию Украины и настрой решать проблему силовым путем.

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«Мы видели подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами попытаться решить проблемы Донбасса, что, естественно, бы уничтожило на тот момент существование Минских договоренностей, которые и сейчас уже канули в лету», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что такие действия Москвы стали ответом на просьбы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о помощи. 30 января врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что украинская армия испытывает нехватку танков и отдельных видов боеприпасов.

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Евгения Куликова
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