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23:21, 30 января 2023Бывший СССР

Стало известно о нехватке танков и боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации

Пушилин заявил, что украинские войска в зоне СВО испытывают нехватку танков и боеприпасов

Фото: Hedil Hernandez / Globallookpress.com

Украинская армия испытывает нехватку танков и отдельных видов боеприпасов, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности с техникой. «Действительно, подразделения министерства обороны на разных участках пожгли технику, уничтожили достаточно много», — рассказал Пушилин об успехах российских военных в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, это повлияло на ситуацию с обеспечением ВСУ вооружением.

Политик указал на то, что украинские военные не имеют возможности ремонтировать технику. Из-за уничтожения энергетической инфраструктуры работа ремонтных баз затруднена. «Также мы видим сложности и с отдельными видами боеприпасов у противника», — добавил он.

Ранее стало известно, что США отправят на Украину свои танки Abrams не ранее конца 2023 года.

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Марина Совина
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