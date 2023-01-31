Турист сбил беременную на переходе и был пойман при попытке сбежать из страны

В Бухаресте британец на Mercedes сбил беременную женщину и попытался сбежать в Лондон

Британский турист был пойман в международном аэропорту Клуж на севере Румынии при попытке покинуть страну — его подозревают в том, что он наехал на беременную женщину и скрылся с места происшествия. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером в центре Бухареста в четверг, 26 января. 24-летний гражданин Великобритании Али Абунгаб (Ali Aboungab) ливийского происхождения сбил на пешеходном переходе на своем Mercedes женщину, которая находилась на восьмом месяце беременности. Турист сбежал с места аварии.

Пострадавшую доставили в больницу, у женщины случился выкидыш. Полиция объявила водителя в розыск. Утром следующего дня, 27 января, Абунгаба задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Клужа: мужчина пытался сесть на рейс до Лондона. Британца арестовали и отправили в полицейский участок на допрос.

Ранее в январе сообщалось об американском туристе, которого задержали в аэропорту Панамы. Мужчину обвиняют в убийстве его девушки-колумбийки — ее спрятанное в чемодане тело нашли в мусорном баке в южной части Боготы.