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19:25, 31 января 2023Путешествия

Турист сбил беременную на переходе и был пойман при попытке сбежать из страны

В Бухаресте британец на Mercedes сбил беременную женщину и попытался сбежать в Лондон

Фото: Petrescu / Xinhua / Globallookpress.com

Британский турист был пойман в международном аэропорту Клуж на севере Румынии при попытке покинуть страну — его подозревают в том, что он наехал на беременную женщину и скрылся с места происшествия. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером в центре Бухареста в четверг, 26 января. 24-летний гражданин Великобритании Али Абунгаб (Ali Aboungab) ливийского происхождения сбил на пешеходном переходе на своем Mercedes женщину, которая находилась на восьмом месяце беременности. Турист сбежал с места аварии.

Пострадавшую доставили в больницу, у женщины случился выкидыш. Полиция объявила водителя в розыск. Утром следующего дня, 27 января, Абунгаба задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Клужа: мужчина пытался сесть на рейс до Лондона. Британца арестовали и отправили в полицейский участок на допрос.

Ранее в январе сообщалось об американском туристе, которого задержали в аэропорту Панамы. Мужчину обвиняют в убийстве его девушки-колумбийки — ее спрятанное в чемодане тело нашли в мусорном баке в южной части Боготы.

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Дарья Рыбак
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