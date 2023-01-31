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14:29, 31 января 2023Бывший СССР

На Украине отказались признавать причастность к атакам на аэродромы в России

Глава ГУР Буданов: украинские спецслужбы не причастны к атакам на аэродромы в России
Архивное фото

Архивное фото. Фото: vk.com/crimeabadnews / Globallookpress.com

Украинские спецслужбы не причастны к атакам на Крымский мост и военные аэродромы в России. Об этом руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью Washington Post.

Он отказался признавать причастность сотрудников украинских спецслужб к атакам на эти объекты, отметив при этом, что у республики «есть агенты, работающие на территории России». Кроме того, глава ГУР заявил, что российской стороне стоит ждать дальнейших инцидентов.

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Алевтина Запольская
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