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13:26, 31 января 2023Бывший СССР

На Украине признали присутствие в России готовящих диверсии агентов

Глава ГУР Украины Буданов: в России есть агенты, занимающиеся подготовкой диверсий

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России есть агенты, которые занимаются подготовкой диверсий. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

Он сообщил, что у Киева есть агенты, работающие внутри России. Как утверждает глава военной разведки, угроза останется «пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена». Буданов также рассказал о «поддержке» людей на российской территории, «которые понимают, что Россия должна быть другой».

12 октября 2022 года ФСБ завершила расследование теракта на Крымском мосту. Она выяснила, что организатором взрыва является глава ГУР Украины Буданов. Он, по версии ФСБ, контролировал действия агентов и их сообщников.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин назвал это терактом и обвинил в случившемся украинские спецслужбы.

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Кристина Есикова
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