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18:07, 31 января 2023Культура

Минкульт попросил Третьяковку оценить соответствие выставок духовным ценностям

Минкульт в письме Третьяковке попросил оценить соответствие выставок духовным ценностям

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Министерство культуры России отправило письмо в Третьяковскую галерею, в котором попросило оценить соответствие выставок духовным ценностям. Об этом сообщается в Telegram-канале «Коммерсантъ-Weekend».

Минкульт призвал Третьяковку ориентироваться на ценности, упомянутые в указе президента РФ от 9 ноября 2022 года. Поводом для этого обращения послужила жалоба гостя музея, который обнаружил в экспозиции сцены «многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов», «запойного алкоголизма» и «волюнтаристские интерпретации».

Осенью 2022 года Минкульт отменил девятую Московскую международную биеннале современного искусства, которая должна была пройти в Третьяковской галерее. Глава министерства Ольга Любимова назвала биеннале «спорной по содержанию выставкой» и заявила, что ее проведение невозможно на площадке Третьяковки. По ее словам, некоторые экспонаты, которые организаторы собирались представить, не были согласованы с галереей.

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Марина Погосян
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