Российскую учительницу вынудили уволиться после скандала с сыном чиновника

В Чебоксарах вынудили уволиться учительницу, которую сын чиновника обзывал шлюхой

В Чебоксарах учительницу географии в кадетском корпусе вынудили уволиться после скандала с сыном директора филиала Росреестра Чувашии Игоря Татура Георгием. До этого юноша преследовал ее и обзывал шлюхой, сообщается в Telegram-канале Mash.

Россиянка написала заявление 25 января. По словам женщины, причиной этому послужила травля в ее адрес со стороны учеников, выпускников и коллег.

Учительницу в скандале с сыном чиновника хотела защитить директор кадетского корпуса. Однако возмущение со стороны родителей и учащихся распространилось и на нее. В результате учебное учреждение лишилось и географички, и директора.

В декабре 2022 года Министерство образования Чувашии после инцидента рекомендовало усилить профилактику «буллинга, сталкинга и шутинга». В ведомстве осудили неэтичное поведение по отношению к педагогам и «вседозволенность, которая идет из семьи».

До этого в соцсетях распространились видеокадры, на которых сын директора филиала Росреестра Чувашии на автомобиле преследует учительницу.

«Единственное, что обидно, я сейчас соляру трачу на эту шлюху. (...) У нее нет мужика, который будет ее банально возить. (...) Какой же надо быть уродливой мразью», — заявляет молодой человек. Через день юноша принес извинения педагогу.

Он объяснил, что повел себя недостойно из-за плохой оценки.