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20:34, 31 января 2023Наука и техника

Искусственный интеллект спрогнозировал неизбежность глобального потепления

PNAS: ИИ спрогнозировал неизбежность нарушения Парижского соглашения к середине века

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Глобальная температура может преодолеть порог повышения на 1,5 градуса Цельсия, установленный Парижским соглашением в 2015 году, в ближайшие несколько десятилетий, даже если антропогенные выбросы углерода значительно сократятся. К такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета и Университета штата Колорадо, которые опубликовали статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи использовали методы машинного обучения, чтобы спрогнозировать увеличение глобальной температуры из-за выбросов парниковых газов, основываясь на исторических записях. Результаты моделирования подтвердили, что глобальное потепление уже приблизилось к порогу в 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Его пересечение к середине века является неизбежным, даже если в ближайшем будущем воздействие антропогенных выбросов на климат существенно сократится.

Согласно прогнозу искусственного интеллекта (ИИ), порог, установленный Парижским соглашением, будет преодолен в период с 2033 по 2035 год в промежуточном сценарии воздействия на климат SSP2-4.5, в котором выбросы колеблются вокруг текущего уровня. Этот результат подтверждает предыдущие оценки, однако также предполагает более высокую вероятность превышения порога в два градуса Цельсия даже в сценарии низкого воздействия на климат (SSP1-2.6), где выбросы достигают нуля в 2050 году. В то же время превышение роста температуры на два градуса выше доиндустриального уровня не является неизбежным.

Таким образом, оценка ИИ гораздо пессимистичнее оценки Межправительственной группы экспертов Организации Объединенных Наций по изменению климата (МГЭИК). Согласно отчету группы за 2021 год, в сценарии с более низким уровнем загрязнения мир превысит два градуса в 2090-х годах.

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Александр Еникеев
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