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01:00, 31 января 2023Экономика

В России предложили увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных

РБК: Минтруд России предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных

Фото: Unsplash

Министерство труда и социальной защиты России предложило изменить меры противодействия и урегулирования конфликта интересов у должностных лиц. Ведомство разработало соответствующие поправки в закон «О противодействии коррупции» и в отдельные законодательные акты, передает РБК.

В частности, Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных. Если руководитель знал о существующей проблеме и не предпринимал никаких действий, то его следует лишить работы в связи с утратой доверия. Законопроект вынесли на обсуждение общественного совета при Минтруде 25 января. Инициатива прошла межведомственное согласование — ее внесли в правительство, заявили в пресс-службе Минтруда.

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Член Общественного совета, зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина заявила, что организация поддержала проект. Минтруду рекомендовали рассмотреть изменения Трудового кодекса, чтобы уточнить понятие «непосредственный руководитель». Партнер BGP Litigation Анатолий Логинов добавил, что сейчас работодатель и непосредственный руководитель также должны заниматься решением конфликта интересов.

«На данный момент наказанием необязательно будет увольнение. (...) В то же время после принятия поправок таким наказанием императивно будет увольнение», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что каждая пятая компания в США приготовилась к увольнениям. Таким прогнозом поделились эксперты из Национальной ассоциации экономистов в области частного предпринимательства (NABE).

Bloomberg.

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Марина Совина
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