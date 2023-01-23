Каждая пятая компания в США приготовилась к увольнениям

NABE: почти 20 процентов компаний США ожидают сокращения персонала в ближайшие три месяца

Ситуация на американском рынке труда улучшилась — треть компаний заявили, что не наблюдают нехватки рабочей силы, а каждая пятая ожидает сокращения персонала в ближайшие три месяца, следует из результатов опроса Национальной ассоциации экономистов в области частного предпринимательства (NABE), которые приводит Bloomberg.

Как заявила президент NABE Джулия Коронадо, впервые с 2020 года выросло число респондентов, ожидающих сокращения, а не увеличения численности персонала в своих фирмах в ближайшие три месяца. Кроме того, количество сотрудников, которые готовятся к увеличению капитальных затрат работодателя, оказалось меньше, чем в последние годы.

Всего около 12 процентов опрошенных считают, что их компания увеличит наем в ближайшие три месяца. Хотя эти данные говорят о положительной динамике на национальном рынке труда, они вместе с тем усиливают опасения экспертов, что по стране прокатится волна массовых увольнений, отмечает Bloomberg.

Опрос NABE также показал более масштабное снижение прибыли американских компаний в последние три месяца — в январе спад маржи отметили 40 процентов фирм, хотя в июльском и октябрьском исследованиях такой ответ дала лишь треть респондентов. При этом бизнес в США дает оптимистичный прогноз по уровню прибыли в будущем: более половины опрошенных ожидают, что маржа их компании не снизится.

В январе стало известно, что по итогам 2022 года почти половина российских микропредприятий (45 процентов) зафиксировали падение выручки по сравнению с 2021-м. Если рассматривать весь сегмент микро-, малого и среднего бизнеса, то о сокращении выручки сообщили 42 процента, 18 процентам удалось ее увеличить, а 40 процентов сократили показатель на уровне 2021 года.