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13:40, 20 января 2023Экономика

Почти у половины микропредприятий в России в 2022 году упала выручка

«Известия»: у 42% малых и 45% микропредприятий в России в 2022 году сократилась выручка

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам 2022 года почти половина микропредприятий (45 процентов) в России зафиксировали падение выручки по сравнению с 2021-м. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос, проведенный Промсвязьбанком, площадкой «Опоры России» и компанией Magram Market Research.

Об отсутствии изменений в доходах или росте выручки сообщили остальные компании — по 27,5 процента. В целом сокращение прибыли затронуло 42 процента малого и среднего бизнеса. Вместе с тем у 18 процентов компаний доход увеличился, а 40 процентов сохранили его на прежнем уровне.

Основной причиной падения доходов бизнеса в прошлом году стало снижение спроса на товары, считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). После восстановления потребительской активности в 2021 году на фоне окончания строгих антиковидных ограничений в стране спрос снова упал в 2022 году, когда были введены многочисленные санкции из-за начала военных действий на Украине.

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На сокращение доходов компаний в прошлом году также повлияла экономическая неопределенность, усложнение финансовых и логистических цепочек, а также нехватка кадров на фоне частичной мобилизации, считает генеральный директор First Investonomika Алексей Порошин. При этом рост выручки некоторых предприятий связан с возникновением новых ниш после ухода иностранных компаний с российского рынка, добавили в РСПП.

Колумнисты Bloomberg сравнили текущую экономическую ситуацию в России с обстановкой в 1990-е годы. В статье сказано, что ограничительные меры США и Евросоюза обрушили российскую экономику и при этом дали шанс местным бизнесменам заместить ушедшие бренды и товары своей продукцией, а также создать новые логистические маршруты для ввоза необходимого сырья.

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Мария Грушко
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