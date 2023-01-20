В Кремле ответили на слухи о продолжении частичной мобилизации в России

Песков призвал ориентироваться на слова Путина в вопросах о мобилизации в России

В вопросе частичной мобилизации в России нужно ориентироваться на заявления президента Владимира Путина. Об этом, отвечая на слухи о продолжении призыва, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу», — сказал пресс-секретарь президента, комментируя запрос в администрацию президента Артура Гайдука с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. В ответе депутату было сказано, что действие президентского указа продолжается.

Песков заявил, что ему нужно будет уточнить значение того факта, что указ продолжает действовать. Он допустил, что это юридическая особенность.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Впоследствии Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в стране, заявив, что «она завершена, точка поставлена». Президент пообещал посоветоваться с юристами, нужен ли отдельный указ о завершении мобилизации.

Впоследствии Песков заявил, что потребности публиковать заключение юристов о необходимости отдельного указа президента о завершении мобилизации нет и «не нужно выпуска никаких дополнительных актов со стороны президента».

Второй волны мобилизации, по словам главы государства, в стране не будет. Путин отметил, что в тех условиях, когда из 300 тысяч мобилизованных лишь 150 тысяч находятся в зоне спецоперации, а остальные — в резерве, говорить о новых мобилизационных мероприятиях не приходится.