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12:30, 20 января 2023Россия

В Кремле ответили на слухи о продолжении частичной мобилизации в России

Песков призвал ориентироваться на слова Путина в вопросах о мобилизации в России

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В вопросе частичной мобилизации в России нужно ориентироваться на заявления президента Владимира Путина. Об этом, отвечая на слухи о продолжении призыва, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу», — сказал пресс-секретарь президента, комментируя запрос в администрацию президента Артура Гайдука с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. В ответе депутату было сказано, что действие президентского указа продолжается.

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Песков заявил, что ему нужно будет уточнить значение того факта, что указ продолжает действовать. Он допустил, что это юридическая особенность.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Впоследствии Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в стране, заявив, что «она завершена, точка поставлена». Президент пообещал посоветоваться с юристами, нужен ли отдельный указ о завершении мобилизации.

Впоследствии Песков заявил, что потребности публиковать заключение юристов о необходимости отдельного указа президента о завершении мобилизации нет и «не нужно выпуска никаких дополнительных актов со стороны президента».

Второй волны мобилизации, по словам главы государства, в стране не будет. Путин отметил, что в тех условиях, когда из 300 тысяч мобилизованных лишь 150 тысяч находятся в зоне спецоперации, а остальные — в резерве, говорить о новых мобилизационных мероприятиях не приходится.

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Анастасия Шейкина
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