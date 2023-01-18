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21:44, 18 января 2023Экономика

В ситуации в России заметили схожесть с 1990-ми годами

Bloomberg: предприниматели России получили возможность для создания собственных стартапов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Молодые российские предприниматели получили хорошую возможность для создания собственных стартапов благодаря уходу западных компаний из страны. Такое мнение выразили колумнисты Bloomberg.

В статье указывается, что ограничительные меры США и Евросоюза не только не обрушили российскую экономику, но также и дали шанс местным местным бизнесменам заместить ушедшие бренды и товары своей продукцией, а также создать новые логистические маршруты для ввоза необходимого сырья.

Обозреватели полагают, что текущая ситуация отчасти напоминает период 1990-х годов, когда после развала Советского Союза временно нарушились цепочки поставок, вынуждавшие потребителей и предпринимателей творчески подходить к налаживанию логистики.

Ранее аналитики консалтинговой компании Nikoliers подсчитали число «зависших» в России иностранных ретейлеров — сейчас «на паузе» находится работа 59 компаний. По данным Nikoliers, полностью покинули российский рынок 16 зарубежных ретейлеров, еще 7 распродают остатки товаров, чтобы затем все же уйти из страны.

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Марина Совина
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