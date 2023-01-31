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06:25, 31 января 2023Бывший СССР

В ДНР оценили вероятность получения Украиной истребителей с Запада

Советник Пушилина спрогнозировал, что Запад не станет поставлять истребители Украине

Фото: Globallookpress.com

Запад вряд ли поставит на Украину военные самолеты, заявил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, даже в случае поставок боевых самолетов Вооруженным силам Украины (ВСУ), речь идет о небольшом числе. «Большие сомнения в том, что это вообще произойдет. Новые модели, последние поколения авиации они не получат в любом случае», — оценил он вероятность передачи боевых самолетов.

Гагин спрогнозировал, что в случае отправки Киеву авиации, она будет уничтожена российской армией, как это было в начале специальной военной операции (СВО). Политик добавил, что поставки Западом вооружений еще раз доказывают прямое участие стран НАТО в конфликте в Донбассе. «Они совершенно прямо и честно говорят, что их задача — уничтожить Россию», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отказался поставлять Украине истребители F-16.

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Марина Совина
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