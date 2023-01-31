Двоих бывших российских полицейских осудили за получение взяток от бизнесмена

Под Иркутском двоих бывших инспекторов ДПС осудили за получение взяток от предпринимателя

Тайшетский городской суд приговорил к семи и семи с половиной годам колонии строгого режима двоих бывших полицейских по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России по Иркутской области.

По данным следствия, в период с мая 2019 по декабрь 2021 года инспектор ДПС получил суммарно 106 тысяч рублей от предпринимателя в качестве взятки. За вознаграждение он закрывал глаза на то, что работающие на бизнесмена водители грузовых автомобилей неоднократно нарушали правила дорожного движения.

Преступление было выявлено сотрудниками МВД и ФСБ. В ходе расследования выяснилось, что к получению денег был причастен и второй фигурант — бывший инспектор отдельной спецроты ДПС.

Ранее сообщалось, что на Кубани экс-сотрудники МВД получили 3,5 года за фальсификацию улик по делу о наркотиках.