В США раскрыли мнение Ельцина об Украине

Рассекреченные документы США: Ельцин называл Украину главным дестабилизирующим фактором

В США раскрыли мнение первого президента России Бориса Ельцина об Украине. Как следует из рассекреченных документов, в начале 1990-х годов он называл страну главным дестабилизирующим фактором, передает РИА Новости.

«Это не для записи. Наш главный дестабилизирующий фактор — это Украина», — сказал глава государства на встрече с американским коллегой Джорджем Бушем-старшим в 1992 году, стенограмма которой была обнародована.

Ельцин пояснил, что на Украине присутствуют 11 миллионов этнических русских, а украинские националисты оказывают давление на бывшего тогда президентом Леонида Кравчука. При этом российский лидер заверял Буша, что Москва не имеет имперских амбиций и будет внимательно относиться к обеспокоенности других стран.

В свою очередь бывший министр финансов Егор Гайдар заверял американского президента, что в российско-украинских отношениях не произойдет югославского сценария, несмотря на то, что преодоление разногласий займет много времени.

Ранее брат первого российского президента Станислав Глебов выразил мнение, что напряженные отношения между Россией и Украиной будут сохраняться еще несколько лет. Он также заявил, что его родственник не виноват в происходящем, и опроверг мнение о том, что боевые действия стали «плодом деятельности» Ельцина.

