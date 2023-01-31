Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 31 января 2023Россия

Путин назначил нового замглавы МЧС

Президент России Путин назначил Антона Герасимова замглавы МЧС

Кадр: ПРО БИЗНЕС ТВ / YouTube

Президент России Владимир Путин назначил Антона Герасимова замглавы МЧС. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в указе главы государства.

Антон Герасимов — сын бывшего руководителя центра информационной безопасности ФСБ Андрея Герасимова. Как сообщал РБК, последнее время Герасимов-младший занимал пост генерального директора акционерного общества «Айкумен — информационные бизнес-системы», занимавшейся технологиями сбора и обработки информации.

Ранее — в июле 2022 года — Путин подписал указ о назначении бывшей чиновницы из Минфина Валентины Антроповой замглавы МЧС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Парламент Турции отказался одобрить принятие Швеции и Финляндии в НАТО
Раскрыты самые распространенные ошибки путешествующих самолетом туристов
США начали подготовку к войне с Россией в Арктике
На всей территории Украины снова объявлена воздушная тревога
Россиянку задержали за антивоенную надпись в кабинке женского туалета ТЦ
Турция назвала условие одобрения заявки Финляндии в НАТО
Россияне стали экономить на покупке детского питания и подгузников
Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей
В российском регионе 53-летний мужчина зарезал женщину-врача
Ольга Бузова прошлась по улицам в нижнем белье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.