Путин назначил нового замглавы МЧС

Президент России Путин назначил Антона Герасимова замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин назначил Антона Герасимова замглавы МЧС. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в указе главы государства.

Антон Герасимов — сын бывшего руководителя центра информационной безопасности ФСБ Андрея Герасимова. Как сообщал РБК, последнее время Герасимов-младший занимал пост генерального директора акционерного общества «Айкумен — информационные бизнес-системы», занимавшейся технологиями сбора и обработки информации.

Ранее — в июле 2022 года — Путин подписал указ о назначении бывшей чиновницы из Минфина Валентины Антроповой замглавы МЧС.